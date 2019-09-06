В Киеве помечтали о выплате Москвы за Крым. И тут же возмутились

Сторонник Майдана философ Сергей Дацюк заявил, что Украина не будет пока снимать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Как пишет Nation News, по его мнению, если мораторий снять, то тогда все земельные участки тут же выкупят украинские олигархи и иностранцы. Об Дацюк заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife TV.

Он также подчеркнул, что решение украинских властей о создании рынка земли на 40 миллионов гектаров является "бредовым".

"Из-за этого Украину ждут множественные территориальные потери, - говорит Дацюк. - Страна не готова обеспечить все нужные условия для успешной организации этого рынка".

Более того, на земли тут же позарится Москва. Так, например, по его мнению, руководство России тут же выкупит Крым у Украины, чтобы избавиться "от обвинений в оккупации". А потом еще и может купить Донбасс.