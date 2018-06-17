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В Киеве полиция отпустила всех задержанных противников «Марша равенства»
17 июня 2018, 19:54 • 64 • Украина
Полиция отпустила более 50 противников проведения «Марша равенства» в украинской столице, которые были задержаны в ходе столкновений между правоохранителями и украинскими националистами. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
©VALENTYN OGIRENKO Reuters
«Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках двух уголовных производств следователи изучат записи с камер наблюдения и размещённое в интернете видео.
В полиции намерены выявить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку.
Украинские правоохранители добавили, что в «Марше равенства» приняли участие 3,5 тыс. человек. В ходе самого мероприятия правонарушений зафиксировано не было.
17 июня перед началом «Марша равенства» в Киеве произошла потасовка между полицией и украинскими националистами.
Ранее политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.
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