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В Киеве полицейские задержали у здания кабмина семерых митингующих

21 марта 2018, 22:24  •  43 • Украина
Полицейские задержали семерых митингующих в ходе акции у здания кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.
 
Twitter © VgorodeUA
 

«За нарушение правопорядка в правительственном квартале в управление полиции доставили семь человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

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