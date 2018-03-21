В Киеве полицейские задержали у здания кабмина семерых митингующих

• 43 • Украина

Полицейские задержали семерых митингующих в ходе акции у здания кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.

Twitter © VgorodeUA

«За нарушение правопорядка в правительственном квартале в управление полиции доставили семь человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Ранее в Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.