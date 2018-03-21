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В Киеве полицейские задержали у здания кабмина семерых митингующих
21 марта 2018, 22:24 • 43 • Украина
Полицейские задержали семерых митингующих в ходе акции у здания кабинета министров в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.
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«За нарушение правопорядка в правительственном квартале в управление полиции доставили семь человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.
Ранее в Киеве произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.
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