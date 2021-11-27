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В Киеве покусились на российские земли
27 ноября 2021, 19:10 • 278 • Политика
Некоторые хотят оттяпать Саратовскую и Волгоградскую области
Одиозный писатель из Киева Петр Кралюк убежден, что некоторые российские земли должны принадлежать незалежным. Так, украинский философ с радостью включил бы в состав родного государства наше Поволжье.
Фантазер с Украины считает, что называть Волгу исконно русской рекой абсолютно неправильно. Кралюк уверен, что украинское государство имеет все права на эту реку и прилегающие к ней территории. Мол, во время освоения прибрежных земель предки нынешних украинцев особенно отличились и всегда считали эти территории своими родными.
По мнению украинского писателя, нужно вспомнить об этой исторической вехе. В теории, было бы неплохо задуматься об восстановлении "справедливости" и возврате земель под контроль Незалежной. Такие оригинальные измышления писатель опубликовал в украинской газете.
Пытаясь обосновать свою странную версию, Кралюк припомнил, что в Средние века Поволжье находилось под властью тюркских кочевников, а частью России стало лишь во времена Ивана Грозного. Мол, из-за этого нельзя считать эти земли исконно русскими.
В целом, украинский писатель был бы не против расширить границы собственного государства и включить в них Саратовскую и Волгоградскую области.
К слову, недавно жители Болгарии высмеяли угрозы Украины в адрес России. Простые болгары считают, что Киеву не стоит быть столь самоуверенным.
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