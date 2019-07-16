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В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России
16 июля 2019, 14:09 • 70 • Украина
Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.
© Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Всё остаётся в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в России. — RT) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипкорпуса и замене 12 послов.
Накануне сообщалось, что США назначили нового временного поверенного на Украине — своего бывшего посла в Киеве Уильяма Тейлора.
По мнению экспертов, данное решение было принято с тем, чтобы наладить контакты с Зеленским и его окружением.
Подробнее — в материале RT.
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