В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России

Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.

«Всё остаётся в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в России. — RT) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипкорпуса и замене 12 послов.

Накануне сообщалось, что США назначили нового временного поверенного на Украине — своего бывшего посла в Киеве Уильяма Тейлора.

По мнению экспертов, данное решение было принято с тем, чтобы наладить контакты с Зеленским и его окружением.

Подробнее — в материале RT.