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В Киеве подтвердили визит Нетаньяху 19 августа

14 августа 2019, 16:54  •  58 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский 19 августа проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
 
Reuters
 

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре», — говорится в заявлении.

Ранее украинские СМИ передавали, что Нетаньяху планирует посетить Украину 18—19 августа.

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