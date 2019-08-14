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В Киеве подтвердили визит Нетаньяху 19 августа
14 августа 2019, 16:54 • 58 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский 19 августа проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.
Reuters
Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
«Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре», — говорится в заявлении.
Ранее украинские СМИ передавали, что Нетаньяху планирует посетить Украину 18—19 августа.
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