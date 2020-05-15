Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
Главная / Украина

В Киеве подтвердили вину Порошенко в организации керченской провокации

15 мая 2020, 08:55  •  97 • Украина
Киев, 15 мая. Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине украинской стороны из-за нарушения нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. К такому выводу пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при Министерстве юстиции Украины.
Согласно данным экспертизы, решение о проходе катеров через Керченский пролив было принято «без учета мер безопасного использования войск». В отчете подчеркивается, что корабли были направлены командиром Морского командования и главой ВМС «без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба». Согласно экспертизе института, был также нарушен порядок исполнения документов боевого управления.
В отчете говорится, что устное указание верховного главнокомандующего ВС, президента Украины Петра Порошенко было воспринято военным руководством как приказ и привело к тяжелым последствиям — «плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние».
Специалисты пришли к выводу, что командование ВМС не оценило вероятность ответных действий со стороны РФ, а также не предусмотрело, что катера, нарушившие правила прохода территориальных вод, будут остановлены. В отчете института говорится, что из-за массового перебазирования кораблей в Азовское море пострадала обороноспособность Украины в Черном море.
«Любое государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях», — отмечают эксперты.
Данные экспертизы были переданы Государственному бюро расследований в рамках одного из дел, возбужденных против Порошенко.
В конце апреля сообщалось, что Порошенко считает, что дело о государственной измене, которое было возбуждено после провокации в Керченском проливе, призвано «защитить правовую позицию» Москвы. Особое возмущение у бывшего президента Украины вызывает тот факт, что администрация Зеленского, Генпрокуратура и ГБР расценивают инцидент как провокацию со стороны Киева и уголовное преступление.
Автор: Иван Давыдов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 15:55
Киев потрясли массовые уличные протесты, власти могут не удержать ситуацию
14 мая 2020, 14:55
Кто возглавит Украину после Труса – Зеленского, Балбеса – Януковича и Бывалого – Порошенко?
14 мая 2020, 02:55
Работорговля: Украина превратилась в главного поставщика заробитчан в Европу
14 мая 2020, 23:55
Подопытная Нэнька: США проговорились о своих биологических лабораториях на Украине
14 мая 2020, 14:55
Зеленскому напомнили о том, кто посадил его в кресло президента
14 мая 2020, 11:55
Экс-депутат Рады обвинил МВФ в попытке разорить Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 мая 2020, 01:55
Неожиданный подарок отцу на день рождения раскрыл семейный скелет в шкафу
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отме...
15 мая 2020, 00:55
Так кто же кормил СССР? Украина, Прибалтика или Грузия? (Уставший Оптимист)
15 мая 2020, 01:55
"Это что-то новое. И это распространяется": В Нью-Йорке заявили о загадочно...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2020, 11:55
Расстрелы на Майдане: вскрываются неприятные для Порошенко и Луценко факты
14 мая 2020, 14:20
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»
14 мая 2020, 01:55
Шмыгаль готовится добить Украину
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.