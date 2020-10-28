Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зар...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Главная / Политика

В Киеве подтвердили права Анкары на Крым

28 октября 2020, 11:40  •  339 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заискивающему перед Эрдоганом Зеленскому напомнили исторические факты
Спорить за территорию Крыма могут России и Турция, Украина к ней отношения не имеет. Об этом заявил бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.
Он напомнил, что между Российской и Османской империями был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Он стал итогом русско-турецкой войны 1768-1774 г.г. и касался прав России на Крымский полуостров. В документе, который, как подчеркнул Куликов, никто не дезавуировал, четко сказано: в случае отказа России от Крыма территория возвращается под власть Турции. Украина там вообще не фигурирует.
При этом Куликов высмеял президента Незалежной Владимира Зеленского, который, чтобы подольститься к турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, наградил его орденом князя Ярослава Мудрого.
"Это, вообще, додуматься: наш президент награждает православным орденом мусульманина Эрдогана за великие достижения в том, что он переделал нашу святыню – собор Святой Софии – в мечеть",
– возмутился Куликов в эфире телеканала "Наш". Зеленский мог бы Эрдогана и причислить к лику святых обновленной Православной церкви Украины, съязвил эксперт.
Ранее Эрдоган публично отказался считать Крым российским. И хотят в том же выступлении он выступил за территориальную целостность Украины, эксперты заподозрили президента Турции в пантюркских амбициях.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор был заключен в июле 1774 года. В нем, среди прочего, Турция признавала независимость Крыма от Османской империи. Это позволило присоединить Крым к России в 1783 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



339
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 01:35
Зачем в России ввели обязательный масочный режим: Глава Роспотребнадзора раскрыла причину
28 октября 2020, 01:35
Депутат Госдумы призвал прорвать блокаду Армении
28 октября 2020, 08:55
Небензя успокоил "Собачьим сердцем" постпреда Германии в Совбезе ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 01:35
Выборы в Молдове: Майя Санду выдвигает ультиматум президенту
28 октября 2020, 07:05
В Германии на предложение России о моратории на РСМД ответили оценкой Столтенберга
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский актер
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.