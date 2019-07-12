В Киеве подтвердили, что "Всемирный украинский конгресс" — угроза для Кремля

МИД Украины назвал решение российской генпрокуратуры признаком "неизменности репрессивной политики", направленной, по мнению Киева, на "ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства" в России.

В то же время в Киеве признали, что "Всемирный конгресс украинцев" всегда будет угрозой для Кремля" — и тут же пообещали ответить на "позорное решение" и добиться от мирового сообщества признания "дерзкого нарушения фундаментальных прав человека".

Как напоминает Nation News, генпрокуратура РФ признала "Всемирный конгресс украинцев" организацией, деятельность которой нежелательна на территории страны. Решение было принято после изучения документов организации, зарегистрированной в Канаде. Как сообщается, деятельность "конгресса" угрожает основам конституционного строя и безопасности России.