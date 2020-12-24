В Киеве подозревают, что Байден надумал искать союза с Путиным

С каждым годом американцы всё дальше уступают свои позиции на международной арене и теряют глобальное лидерство, и новый президент США Джо Байден не сможет этого изменить.Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил украинский политолог-международник Григорий Перепелица.«Байден не сможет изменить глобальный тренд ослабления Америки. Не случайно Бжезинский в своей книге «Стратегический взгляд» писал, что до 2036 года США утратят позицию глобального лидера. А когда одна сила теряет глобальное лидерство, то за него начинают бороться или даже воевать несколько претендентов. Так было и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Так будет и сейчас.Те институции, которые работали в период однополярного мира, теряют свою эффективность. Как когда-то Лига Наций также потеряла свою эффективность. Это было закономерно.А мы в этой ситуации пытаемся опираться только не те институции, которые сегодня рушатся в результате российской глобальной гибридной войны против Запада», – сказал он.По мнению Григория Перепелицы, в этой ситуации Джо Байден попытается найти союзников вне рамок НАТО, и Россия здесь будет первым претендентом.«Что может сделать Байден? Он попадает в такую ситуацию – с одной стороны Россия является врагом, его необходимо сдерживать. А с другой стороны – он понимает, что даже сберечь позиции США без России он уже не может.Потому что Китай растёт, Иран будет развивать свою ядерную программу. В Сирии они потеряли своё влияние, как и на Ближнем Востоке. Потому им необходимо искать союзников вне НАТО. Другими словами, Россия может пригодиться Байдену. Байден на это и рассчитывает, а Путин смотрит на него пренебрежительно», – резюмировал эксперт.