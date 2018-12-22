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В Киеве планируют провести марш в честь дня рождения Бандеры 1 января

22 декабря 2018, 13:09  •  79 • Украина
Вечером 1 января в Киеве планируется проведение марша в честь дня рождения Степана Бандеры.
 
Reuters © /Valentyn Ogirenko
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление, которое было размещено на странице украинской националистической партии «Свобода» в Facebook.

Отмечается, что мероприятие намечено на 19:00 мск.

Ранее Верховная рада Украины постановила на общегосударственном уровне отметить 110-ю годовщину со дня рождения идеолога радикального национализма Степана Бандеры.

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