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В Киеве планируют провести марш в честь дня рождения Бандеры 1 января
22 декабря 2018, 13:09 • 79 • Украина
Вечером 1 января в Киеве планируется проведение марша в честь дня рождения Степана Бандеры.
Reuters © /Valentyn Ogirenko
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявление, которое было размещено на странице украинской националистической партии «Свобода» в Facebook.
Отмечается, что мероприятие намечено на 19:00 мск.
Ранее Верховная рада Украины постановила на общегосударственном уровне отметить 110-ю годовщину со дня рождения идеолога радикального национализма Степана Бандеры.
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