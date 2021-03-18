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В Киеве перепугались из-за "планов" России пробить сухопутный коридор на Украину

18 марта 2021, 14:45  •  218 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Незалежной даже знают, какие земли могут "пострадать"
Украинским властям стало известно о неких "планах" нашей страны по созданию сухопутного коридора из Крымского полуострова на материковую часть Незалежной. Такими догадками поделился бывший украинский лидер, а ныне глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Высокопоставленный украинец считает, что такой проект находится в приоритете России, которая своими силами якобы никак не может разобраться с проблемой водоснабжения региона. А вот прорубив коридор по территории Украины, с этой задачей наконец-то удастся справиться.
Кравчук уверяет представителей киевского режима, а вместе с ними и весь украинский народ, что Россия вынашивает "коварный" план по нападению и "большим атакам" на территорию Незалежной. При этом экс-президент страны пафосно заявил, что Украина ни за что не сдастся, и Россия никогда не заставит ее поставлять воду в Крым. Громогласные высказывания Кравчука опубликовало издание "Украинская правда".
При этом украинский политик даже обозначил земли, которые в первую очередь могут быть "атакованы" нашей страной. По его мнению, территории неподалеку от Мариуполя и Херсона находятся в большой опасности.
К слову, недавно Кравчук обвинил Россию в нежелании достичь мира в Донбассе. По мнению бывшего главнокомандующего Незалежной, переговоры по "нормандскому формату" зашли в тупик.

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