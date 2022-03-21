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В Киеве переоценили националистов в Мариуполе: Те, кто "не будут сдаваться", уже бегут
21 марта 2022, 08:05 • 934 • Политика
Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о том, что националисты в Мариуполе оружие не сложат и сам город не покинут. Но уже в этом Верещук ошиблась.
Известно о нескольких сотнях националистов, пытавшихся покинуть Мариуполь, переодевшись в гражданскую одежду. Их отлавливают. Часть украинских солдат, пытающихся противостоять армии России и защитникам Донбасса, сдаётся.
Напомним, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что армия России рекомендуют националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь.
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