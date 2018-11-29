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В Киеве переименовали улицу Тверскую

29 ноября 2018, 15:39  •  59 • Украина
Киевский городской совет проголосовал за переименование улицы Тверской в честь польского публициста и общественного деятеля Ежи Гедройца.
 
РИА Новости
 

Как передаёт УНН, соответствующее решение поддержали 79 депутатов. 

Улица находится в Голосеевском и Печерском районах украинской столицы.

Ранее улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины.

Также сообщалось, что скверу возле посольства России присвоили имя убитого оппозиционера Бориса Немцова.

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