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В Киеве переименовали улицу Тверскую
29 ноября 2018, 15:39 • 59 • Украина
Киевский городской совет проголосовал за переименование улицы Тверской в честь польского публициста и общественного деятеля Ежи Гедройца.
РИА Новости
Как передаёт УНН, соответствующее решение поддержали 79 депутатов.
Улица находится в Голосеевском и Печерском районах украинской столицы.
Ранее улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины.
Также сообщалось, что скверу возле посольства России присвоили имя убитого оппозиционера Бориса Немцова.
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