Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Политика

В Киеве перед посольством России установили билборд "Крым - это Украина"

24 февраля 2021, 17:55  •  21 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи соцсетей предложили властям развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и плясать гопака
Киевский режим открыл новый фронт информационной борьбы против Москвы и ничего не нашел лучше, как разместить перед посольством РФ в столице Незалежной билборд с надписью "Крым – это Украина". Об очередной "победе" постмайданных деятелей с триумфом сообщает пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующую фотографию в своей странице в "Фейсбук".
"Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – говорится в сообщении Службы безопасности соборной.
Отметим, что послание на билборде написано на украинском языке, а на плакате изображена эмблема СБУ, из чего можно сделать вывод, кто является его автором.
По информации УНИАН, месяц назад на этом месте еще висел билборд, посвященный служащим контрразведки силового ведомства. Он был установлен в День России в прошлом году, а снесли его в день памяти украинских военнослужащих, погибших в Донецком аэропорту.
Что касается нынешнего творения эсбэушников, то, как выразился и.о. главы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук, оно является абсурдным с точки зрения здравого смысла. По его словам, у деятелей "мнимого государства Украина", "правящего националистического класса" воспаленное воображение.
"Крым исторически является частью России, и в 2014 году эта историческая справедливость была восстановлена", – цитирует РИА "Новости эксперта.
Между тем, сами украинцы критически отнеслись к такой бессмысленной трате государственных денег. В комментариях пользователи предлагали плакат развернуть к окнам дипмиссии РФ, а еще ежедневно плясать (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Позор нашей СБУ что отдали Крым, позор СБУ что не посадили тех кто отдал приказ сложить оружие. А вы баннерами кичитесь......", "И какова стоимость аренды этого борда? Откуда финансирование? Глава СБУ, из своего кармана профинансировал?", "Ага. Только из посольства никому не видно. Повернули бы тогда, что ли!", "На словах ляпать можем, а на деле шестой год кровь проливается", "Это гениально для СБУ, грамотно потрачены деньги украинских налогоплательщиков. Нужно еще вдоль всей границы с Крымом такие плакаты наставить", "а еще можно все время хлопать хлопушки и плясать в национальных костюмах возле здания. На злобу дня, извините".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 14:15
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой компании: "Опоздали"
24 февраля 2021, 10:35
"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским
24 февраля 2021, 12:25
Российская дипломатия перешла в наступление
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 14:15
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
22 февраля 2021, 05:25
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.