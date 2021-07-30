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В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода

30 июля 2021, 08:20  •  100 • Украина

«Газпром» уже закрыл несколько компрессорных станций на украинском направлении и может начать демонтировать трубы, «навсегда» прекратив транзит газа через Украину, заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона в интервью изданию «НВ Бизнес»
Он сообщил, что объемы транспортировки газа через так называемый центральный коридор уменьшились, потому что «Газпром» перекинул основные объемы на «Северный поток».

«Идет оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже было закрыто несколько компрессорных станций на этом пути», — сказал Макогон.

По его словам, «фактически "Газпром" может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через Украину в будущем».
Согласно договору о транзите российского газа через Украину от 31 декабря 2019 года «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу «Газпрома» бронирует у ООО «Оператор ГТС Украины» необходимые объемы прокачки.

Согласно договору, «Газпром» с 2021 по 2024 годы ежегодно должен оплачивать прокачку 40 млрд кубометров газа через украинскую газотранспортную систему по принципу «качай или плати».

Между тем с 2022 года поставки в Европу пойдут по газопроводу «Северный поток 2», также ряд стран, раньше получавших российский газ через Украину, начнут получать его по Балканскому газопроводу — продолжению Турецкого потока.

В этой связи ценность украинской трубы будет становиться все меньше, объемы прокачки могут упасть вчетверо.

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