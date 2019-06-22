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В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском

22 июня 2019, 03:39  •  107 • В России

Насколько можно забывать о пятилетке самоутверждения одной части граждан страны за счет унижения и насилия другой и как живет Киев при Зеленском сегодня - рассказывает киевлянка.

Смену власти в 2014–м, как известно, в Киеве назвали «революцией достоинства». Националисты, а по сути, апологеты нацистов, после смены власти в 2019–м буквально задергались. Вот и спикер Верховной Рады как- то особенно нервничает, а день, когда застрелился (вроде как случайно) - Дмитрий Тымчук – один из идеологов Майдана, и вовсе назвал «черным». Тымчук пять лет «беспощадно боролся» с врагами Майдана и лично с Путиным. По официальной версии депутат чистил наградное оружие, что закончилось трагически. Президент Украины назвал этот роковой случай и смерть Тымчука – «большой потерей». Ему следовало, наверное, сказать как- то иначе, потому что сразу же по данным украинских агентств от 73% рейтинга Зеленского отвалилось 7% , а ведь и месяца президентства не прошло.

Дмитрий Тымчук – один из идеологов Майдана

Однако, Украина страна сложная, переменчивая. Не все здесь просто как хотелось бы и потому смена власти в очередной раз лишь обостряет политическую борьбу, а признаков "сшить", страну и примириться не видно и в помине. Президент пока делает разноречивые заявления от риторического: «Мир на любых условиях» после чего едет на Донбасс, где одевает каску и бронежилет, а Донецк подвергается массированным обстрелам, которых не было с 2015 ого года.

В Луганске оформляют российские паспорта, причем везде, по всему городуФото: REUTERS

Тем временем жители непризнанных республик получают российские паспорта, чем вызывают шквал негатива в Киеве.

На днях приехала погостить к дочери в Киев моя знакомая пенсионерка из Луганска, Софья. В Луганске оформляют российские паспорта, причем везде, по всему городу (по ее словам) поставили специальные палатки. Желающих очень много. Пожилые верят, что Россия станет платить пенсии, где минималка - 9 тысяч рублей, а Украина из мести не отнимет паспорт. Спросила женщину - хочет ли та взять российское гражданство. Соня ответила, что пока не решила, потому что не знает - чем закончится это все, поскольку ее дочка и внучка живут в Киеве и выехать с той территории к семье ей очень сложно. Луганск, по ее опять же словам, стал гораздо более спокойным, а жители города стали увереннее и не такие затравленные как даже еще год назад.

В Харькове, к примеру, депутаты проголосовали за возвращение названия проспекту имени маршала Георгия Жукова. Однако националисты из «Азова» на следующий день избили стариков, которые принесли к месту поваленного памятника цветы. Полиция по обыкновению, не вмешалась.

В Киеве же только и слышно, что картошку обсыпал колорадский жук и что, мол, тот прет – спасу нет. Немало тут говорят о реванше «пятой колонны», однако атмосфера удушливого страха постепенно все- таки уходит.

Все кассиры, продавцы и другие работники сервиса говорят теперь открыто на русском, даже преамбулы на госязыке не делают. Уличные музыканты, которые в изобилии по причине безработицы, ходят толпами по метро и вовсе открыто исполняют российскую попсу и поют песни на стихи Есенина. А Одесский горсовет и вовсе планирует отменить языковый закон, который лишает прав русскоязычных граждан Украины. Многие здесь дали уже название этому периоду - «Оттепель».

Умеете ли вы рисовать, Киса?

После своего визита в Германию новоиспеченный гарант сообщил, что сойдет с ума, если не переедет с Банковой, где планирует сделать художественный музей. И будет ли этот музей итогов в основном провального правления всех шести президентов Украины?

После своего визита в Германию новоиспеченный гарант сообщил, что сойдет с ума, если не переедет с Банковой, где планирует сделать художественный музейФото: REUTERS

Нельзя все-таки играть президента. Сыграть да, можно. Однако надо попытаться им стать, а пока эти попытки настолько слабые, что многое кажется каким- то затянувшимся фарсом. А для граждан Украины это вовсе не игра, да и люди ведь - не массовка.

- Как вам не стыдно дурачить людей? - спросил Страшила волшебника Гудвина.

- Сначала было неприятно, а потом привык, - ответил Гудвин.

Только вот Владимир Зеленский никакой не волшебник Изумрудного города, а народ Украины потихоньку снимает зеленые очки.

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