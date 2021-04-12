В Киеве оценили вероятность наступления на Донбасс

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Украинские власти продолжают настаивать, что намерены урегулировать конфликт мирно

Украина отрицает возможность наступления в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Представитель президента отметила, что Киев не может "бороться со своими" и начать наступление на свою же территорию. Поэтому Незалежная продолжает считать, что конфликт в регионе должен был разрешён исключительно мирными средствами.

В частности, речь идет о переговорах в формате нормандской четверки.

"Будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами",

– цитирует Мендель РИА "Новости".

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ также открестился от силового сценария в Донбассе. Руслан Хомчак выступил против силового "освобождения" региона, поскольку это противоречило бы принципам морали и гуманности.

Главнокомандующий отметил, что в случае силового сценария, территория ДНР будет залита кровью, поэтому Незалежная, которая ценит жизни своих граждан, не допустит такого развития событий.

Также Хомчак обвинил Россию в распространении дезинформации о якобы готовящемся наступлении в ДНР, подчеркнув, что Москва хочет ввести мировое сообщество в заблуждение.

Ранее лидеру Незалежной указали на грубую ошибку в попытках вернуть Донбасс. Эксперты уверены, что проблемы Киева не будут решены в результате вхождения страны в НАТО.