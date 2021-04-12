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В Киеве оценили вероятность наступления на Донбасс

12 апреля 2021, 09:40  •  76 • Политика
Фото: Sandro Maddalena/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Украинские власти продолжают настаивать, что намерены урегулировать конфликт мирно
Украина отрицает возможность наступления в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Представитель президента отметила, что Киев не может "бороться со своими" и начать наступление на свою же территорию. Поэтому Незалежная продолжает считать, что конфликт в регионе должен был разрешён исключительно мирными средствами.
В частности, речь идет о переговорах в формате нормандской четверки.
"Будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами",
– цитирует Мендель РИА "Новости".
Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ также открестился от силового сценария в Донбассе. Руслан Хомчак выступил против силового "освобождения" региона, поскольку это противоречило бы принципам морали и гуманности.
Главнокомандующий отметил, что в случае силового сценария, территория ДНР будет залита кровью, поэтому Незалежная, которая ценит жизни своих граждан, не допустит такого развития событий.
Также Хомчак обвинил Россию в распространении дезинформации о якобы готовящемся наступлении в ДНР, подчеркнув, что Москва хочет ввести мировое сообщество в заблуждение.
Ранее лидеру Незалежной указали на грубую ошибку в попытках вернуть Донбасс. Эксперты уверены, что проблемы Киева не будут решены в результате вхождения страны в НАТО.

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