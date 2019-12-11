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В Киеве оценили срок принятия нового закона об особом статусе Донбасса

11 декабря 2019, 23:39  •  4 • Украина
Первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.
 
РИА Новости
 

«Это может быть и больше чем полгода, но точно за год, думаю, мы справимся», — цитирует его «Зеркало недели».

Представитель правящей партии также сообщил, что 12 декабря комитет Верховной рады рассмотрит законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год.

«Мы фактически не меняем слова, меняем только цифры, это такая компромиссная позиция. Сам закон мы будем начинать разрабатывать», — подчеркнул Корниенко, объяснив необходимость продления действия данного закона итогами нормандского саммита в Париже.

По его словам, продление существующего закона предоставит время для подготовки нового проекта.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о фальсификации Киевом текста коммюнике об итогах нормандского саммита.

В частности, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заменили часть текста об обсуждении «всех правовых аспектов особого статуса» Донбасса на «все правовые аспекты закона об особом статусе», что, по мнению ДНР, сужает понятие особого статуса региона.

Впоследствии на украиноязычной и русскоязычной версиях сайта Зеленского в документ внесли поправки, но английская версия осталась без изменений.

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