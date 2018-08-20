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В Киеве оценили слова депутата Рады о «добивании» Украины
20 августа 2018, 21:24 • 120 • Украина
Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в беседе с ФАН оценил слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, который, комментируя планы украинских властей о прекращении сообщения с Россией, заявил, что перед Киевом стоит «задача добить страну».
©wikipedia
Как отметил Охрименко, парламентарий частично прав.
«Слова депутата Верховной рады о росте товарооборота с Россией не соответствуют действительности. У нас падает экспорт и растёт импорт», — пояснил он.
По словам эксперта, Украина всегда поставляла России продукцию машиностроения, и проблема в том, что этот экспорт рухнул.
Кроме того, Охрименко раскритиковал идею прекращения транспортного сообщения Украины с Россией.
«На сегодняшний момент украинцев и россиян связывают тесные родственные связи. Очень многие украинцы, даже из Западной Украины, работают в России. И такой шаг властей действительно добьёт экономику Украины», — заявил он.
Эксперт добавил, что нужно восстанавливать деловые связи с Россией.
Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в беседе с НСН оценил сообщения СМИ о возможном финансовом хаосе в стране.
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