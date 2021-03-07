В Киеве оценили последствия "ухода" Путина для отношений с Москвой

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Незалежной не стоит обольщаться

Уход российского лидера Владимира Путина с высокого поста не окажет положительное влияние на российско-украинские отношения. Такого мнения придерживается украинский политик Георгий Тука.



Экс-руководитель Луганской областной администрации пояснил, что политику действующего главнокомандующего России разделяют и другие высокопоставленные лица.

По мнению Тука, на данный момент в нашей стране начался транзит власти. Украинский эксперт убежден, что на самых верхах Кремля идут ожесточенные бои по поводу претендентов на кресло будущего российского лидера.

При этом ряд тружеников киевского режима считает, что все "беды" Украины связаны непосредственно с Путиным. Речь идет о возвращении Крымской республики в состав России, а также о вооруженном конфликте в Донбассе. Многие украинские политики обвиняют в этом Москву и непосредственно Путина.

Тука же пытается их "вразумить". Политик уверяет, что за спиной нашего президента стоят десятки высокопоставленных лиц, которые разделяют его взгляды. Так что "будущий преемник" Владимира Владимировича окажется под непосредственным влиянием этой политической элиты.

Таким образом, горячо желаемая украинцами смена власти в России не сулит Незалежной ничего хорошего. Ждать революционных перемен в отношениях Москвы и Киева наивно, передает слова эксперта издание "Главред".

К слову, недавно на Украине объявили о планах "сокрушить" Россию за Донбасс. Такими намерениями поделился советник министра внутренних дел Незалежной Валерий Поцелуйко.