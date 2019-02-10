В Киеве отпустили штурмовавших отделение полиции радикалов

Сотрудники правоохранительных органов Киева отпустили радикалов, пытавшихся взять полицейское отделение штурмом.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвоката Маси Найема.

«Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание — не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания», — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что на Украине задержаны около 40 человек, которые попытались штурмовать управление полиции в Киеве. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал данный инцидент.