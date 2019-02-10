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В Киеве отпустили штурмовавших отделение полиции радикалов

10 февраля 2019, 13:09  •  115 • Украина
Сотрудники правоохранительных органов Киева отпустили радикалов, пытавшихся взять полицейское отделение штурмом.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на адвоката Маси Найема. 

«Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ч. 4 ст. 296 УК. Основание — не получено достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного преступления, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на время фактического задержания», — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что на Украине задержаны около 40 человек, которые попытались штурмовать управление полиции в Киеве. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев прокомментировал данный инцидент.

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