Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Нацразведки США голословно обвинил Россию в игнорировании "фактов вме...
Либералы распространяют очередной антипутинский вброс про эссе в школе Ижевска
США - главный идеолог уничтожения Православия на Украине
Премьер Молдавии назвал условием дружбы вывод российских войск из Приднестровья
Главная / В России

В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами

18 февраля 2018, 20:39  •  164 • В России

На всякий случай, украинские власти вывели на улицы три тысячи национальных гвардейцев. Нац.гвардия бдительно следила за беспорядками, предпочитая не вмешиваться. Члены запрещенной в России «Организации украинских националистов» перебили все окна в закрытом офисе Сбербанка России и устроили у входа импровизированный митинг, собравший почти тысячу человек.

За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил СаакашивилиФото: REUTERS

На нем, с помощью русского языка и суржика высказывались претензии к Петру Порошенко: «Ворует» и «Ездит на Мальдивы за наши гроши». За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил Саакашивили, передавал с помомщью Скайпа демонстрантами приветы, и даже назначал им свидание в Киеве - после того, как нынешнюю продажную власть призовут к ответу.

Причем тут российский Сбербанк, абсолютно непонятно, но демонстранты над этим не задумывались и переместились к разгромленному накануне зданию Российского центра науки и культуры. Вчера его разгромили представители украинской националистической группировки С-14, теперь захотели поучаствовать в погроме и ОУНовцы. На данный момент они бьют стекла и забрасывают фасад яйцами, хотя обещали здание «Россотрудничества» сжечь полностью. Лидер ОУН Николай Коханивский пообещал продолжить погромы:

Во второй раз сутки пострадало здание «Россотрудничества»Фото: REUTERS

Пробуем блины, как у Путина, - гречневые, с припеком и песнями

- Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора.

В Киеве отметили годовщину МайданаФото: REUTERS

Уже прошедшие погромы, Николай Коханивский назвал модно - «флешмобы», и предложил своим сторонникам «держаться вместе» - для безопасности. Впрочем, «оуновцев» никто и не собирался арестовывать, задерживать или просто, пресекать их деятельность.

Как и во время «Майдана-2014» или «Оранжада», украинская милиция заняла созерцательную позицию выжидая - «чья возьмет»? По другой версии - эта пассивность, скрытый протест против власти, которая пришла благодаря Майдану, и уйдет, скорее всего, точно так же.

Неонацисты напали на здание Россотрудничества в Киеве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

164
Источник
Похожие новости
16 февраля 2018, 23:09
Пробуем блины, как у Путина, - гречневые, с припеком и песнями
18 февраля 2018, 20:39
В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами
17 февраля 2018, 02:24
Программист Михаил Бурчик, которого США включили в новый санкционный список: "Несколько россиян влияли на выборы в Америке? Я удивлен!"

17 февраля 2018, 21:54
Тимошенко в Мюнхене застукали с российским послом
17 февраля 2018, 21:54
В Днепропетровске мальчишку из Донбасса одноклассники затравили до инсульта
17 февраля 2018, 02:24
Юлия Чичерина: "Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя"
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 февраля 2018, 15:39
Совет Федерации отправил в отставку сенатора Клинцевича
13 февраля 2018, 02:39
Потери «ЧВК Вагнера» в Сирии или Россия всегда мстит за своих (Руслан Осташко)
17 февраля 2018, 00:54
13 человек нагнули всю Америку: Захарова высмеяла обвинения США во вмешательстве
16 февраля 2018, 15:09
"Шестичасовая война" может стать началом конца Израиля
17 февраля 2018, 02:52
Интepecный Порошенко и Мюнхен
12 февраля 2018, 00:39
Лавров раскрыл всю правду о слезах экс-помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
16 февраля 2018, 00:40
Кровавый Киев сошёл с ума
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.