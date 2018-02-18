В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами

На всякий случай, украинские власти вывели на улицы три тысячи национальных гвардейцев. Нац.гвардия бдительно следила за беспорядками, предпочитая не вмешиваться. Члены запрещенной в России «Организации украинских националистов» перебили все окна в закрытом офисе Сбербанка России и устроили у входа импровизированный митинг, собравший почти тысячу человек.

За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил СаакашивилиФото: REUTERS

На нем, с помощью русского языка и суржика высказывались претензии к Петру Порошенко: «Ворует» и «Ездит на Мальдивы за наши гроши». За происходящим в Киеве, сидя в Нидерландах, пристально следил недавно выдворенный из Украины Михаил Саакашивили, передавал с помомщью Скайпа демонстрантами приветы, и даже назначал им свидание в Киеве - после того, как нынешнюю продажную власть призовут к ответу.

Причем тут российский Сбербанк, абсолютно непонятно, но демонстранты над этим не задумывались и переместились к разгромленному накануне зданию Российского центра науки и культуры. Вчера его разгромили представители украинской националистической группировки С-14, теперь захотели поучаствовать в погроме и ОУНовцы. На данный момент они бьют стекла и забрасывают фасад яйцами, хотя обещали здание «Россотрудничества» сжечь полностью. Лидер ОУН Николай Коханивский пообещал продолжить погромы:

Во второй раз сутки пострадало здание «Россотрудничества»Фото: REUTERS

- Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора.

В Киеве отметили годовщину МайданаФото: REUTERS

Уже прошедшие погромы, Николай Коханивский назвал модно - «флешмобы», и предложил своим сторонникам «держаться вместе» - для безопасности. Впрочем, «оуновцев» никто и не собирался арестовывать, задерживать или просто, пресекать их деятельность.

Как и во время «Майдана-2014» или «Оранжада», украинская милиция заняла созерцательную позицию выжидая - «чья возьмет»? По другой версии - эта пассивность, скрытый протест против власти, которая пришла благодаря Майдану, и уйдет, скорее всего, точно так же.