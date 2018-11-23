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В Киеве отменили решение Януковича о передаче части зданий Почаевской Лавры канонической Украинской Церкви

23 ноября 2018, 23:24  •  67 • Политика
Минюст Украины отменил решение Януковича о передаче части зданий Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование канонической Украинской Церкви. При этом в Киеве произошедшую в 2003 году перерегистрацию монастырского комплекса назвали незаконной.
Отметим, что комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры включает в себя Успенский и Троицкий соборы, кельи монастыря, его колокольни, а также надвратный комплекс и архиерейский дом. Экс-президент Украины Виктор Янукович распорядился передать все эти постройки в пользование Украинской Православной Церкви еще в свою бытность премьер-министром страны.
15 ноября полиция Тернопольской области возбудила уголовное дело по факту данного правительственного решения. Сделано это было по ходатайству Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.
Согласно преданию, Почаевская Лавра основана в середине XIII века монахами Киево-Печерской Лавры, спасающимися от нашествия на Киевскую Русь войск Бату-хана. Сейчас данный монастырский комплекс является вторым по величине на Украине. В октябре 2018 года неканонический «Киевский патриархат» заявил на него свои права.

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