В Киеве отказывают в работе зацикленным на «мове» соискателям

В Киеве соискателям рабочего места отказывают в трудоустройстве за отказ общаться на русском языке. Как говорится в сюжете телеканала экс-президента Петра Порошенко «5 канал», за неделю было два подобных случая.«Я поздоровался, начал интересоваться, был ступор, она зависла секунд на пять, а потом выдала фразу, могу ли я перейти на русский», — пожаловался некий Владислав Коваль, позвонивший по поводу вакансии менеджера по туризму в фирму «Лайт Консалтинг».Он перезвонил ещё раз, надеясь записать телефонный разговор, так как, речь идёт о нарушении языкового закона. Ему объяснили, что компания сотрудничает по СНГ и по Европе, поэтому главное требование — знание русского и/или английского языка. При этом на вопрос Коваля, идёт ли речь об общении только с клиентами, ему ответили, что это требование коллектива, поскольку компания русскоязычная.Журналисты телеканала решили сами позвонить в «Лайт Консалтинг», однако, заверяют, что в фирме перестали брать трубку, а вакансию удалили. Репортёры канала даже отправились по адресу компании, однако их не пустила охрана, заявив, что такой фирмы среди офисов нет.В сюжете добавили, что на днях был подобный случай, когда ещё одна компания не захотела брать в штат украиноязычного психолога. «Мовные» активисты подняли шум, после чего фирме пришлось уволить кадрового сотрудника и извиниться.«Обиженный» Коваль написал жалобу на компанию в офис омбудсмена государственного языка, где репортёров телеканала уже заверили, что ситуацию изучают.Примечательно, что, по словам Коваля, он детство провёл в России, у него русскоязычная семья, однако после 2014 года он общается в быту принципиально на украинском.