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В Киеве отказывают в работе зацикленным на «мове» соискателям

27 июля 2021, 07:55  •  155 • Украина

В Киеве соискателям рабочего места отказывают в трудоустройстве за отказ общаться на русском языке. Как говорится в сюжете телеканала экс-президента Петра Порошенко «5 канал», за неделю было два подобных случая.

«Я поздоровался, начал интересоваться, был ступор, она зависла секунд на пять, а потом выдала фразу, могу ли я перейти на русский», — пожаловался некий Владислав Коваль, позвонивший по поводу вакансии менеджера по туризму в фирму «Лайт Консалтинг».

Он перезвонил ещё раз, надеясь записать телефонный разговор, так как, речь идёт о нарушении языкового закона. Ему объяснили, что компания сотрудничает по СНГ и по Европе, поэтому главное требование — знание русского и/или английского языка. При этом на вопрос Коваля, идёт ли речь об общении только с клиентами, ему ответили, что это требование коллектива, поскольку компания русскоязычная.

Журналисты телеканала решили сами позвонить в «Лайт Консалтинг», однако, заверяют, что в фирме перестали брать трубку, а вакансию удалили. Репортёры канала даже отправились по адресу компании, однако их не пустила охрана, заявив, что такой фирмы среди офисов нет.

В сюжете добавили, что на днях был подобный случай, когда ещё одна компания не захотела брать в штат украиноязычного психолога. «Мовные» активисты подняли шум, после чего фирме пришлось уволить кадрового сотрудника и извиниться.

«Обиженный» Коваль написал жалобу на компанию в офис омбудсмена государственного языка, где репортёров телеканала уже заверили, что ситуацию изучают.

Примечательно, что, по словам Коваля, он детство провёл в России, у него русскоязычная семья, однако после 2014 года он общается в быту принципиально на украинском.

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