В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе

После окончания военного парада, посвященного 30-й годовщине Незалэжности Украины, главнокомандующий ВСУ объявил о начале военной операции на Донбассе.Генерал-майор Валерий Залужный отдал приказ подготовить наступление на позиции Народной милиции ДНР и ЛНР. Командирам соединений ВСУ, со слов главкома, необходимо обеспечить минимальные потери вверенных подразделений, что подразумевает переброску в демаркационную зону и применение запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.«ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и, главное, подготовки к ведению наступательных действий для освобождения «оккупированных территорий», — заявил главнокомандующий ВСУ.В настоящее время в зоне проведения Операции объединенных сил (ранее АТО) находится до 80 000 украинских военнослужащих, несколько сотен единиц бронетехники, артиллерийских орудий и РСЗО. До последнего времени Киев не рисковал переходить к активным действиям, опасаясь реакции России.«Киев прекрасно понимает, что в Донбассе сейчас находятся несколько сотен тысяч граждан Российской Федерации и любая агрессия может привести к тому, что Москва даст отпор ВСУ, что не только приведёт к масштабным потерям, но и фактически станет разгромом для украинской армии», — отмечают аналитики.Между тем поступки украинских властей трудно предугадать, так как они порой выходят за границы адекватности. Стремясь понравиться США руководство Украины может пойти на любые авантюры.