|
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
25 августа 2021, 08:45 • 596 • Украина
После окончания военного парада, посвященного 30-й годовщине Незалэжности Украины, главнокомандующий ВСУ объявил о начале военной операции на Донбассе.
Генерал-майор Валерий Залужный отдал приказ подготовить наступление на позиции Народной милиции ДНР и ЛНР. Командирам соединений ВСУ, со слов главкома, необходимо обеспечить минимальные потери вверенных подразделений, что подразумевает переброску в демаркационную зону и применение запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
«ВСУ должны развиваться, совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь и, главное, подготовки к ведению наступательных действий для освобождения «оккупированных территорий», — заявил главнокомандующий ВСУ.
В настоящее время в зоне проведения Операции объединенных сил (ранее АТО) находится до 80 000 украинских военнослужащих, несколько сотен единиц бронетехники, артиллерийских орудий и РСЗО. До последнего времени Киев не рисковал переходить к активным действиям, опасаясь реакции России.
«Киев прекрасно понимает, что в Донбассе сейчас находятся несколько сотен тысяч граждан Российской Федерации и любая агрессия может привести к тому, что Москва даст отпор ВСУ, что не только приведёт к масштабным потерям, но и фактически станет разгромом для украинской армии», — отмечают аналитики.
Между тем поступки украинских властей трудно предугадать, так как они порой выходят за границы адекватности. Стремясь понравиться США руководство Украины может пойти на любые авантюры.
Подпишитесь на нас
596
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2021, 19:00
|
23 августа 2021, 07:15
|
22 августа 2021, 01:00
|
20 августа 2021, 07:35
|
24 августа 2021, 18:05
|
24 августа 2021, 11:40
|
24 августа 2021, 00:40