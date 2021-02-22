В Киеве опять переворот и снова под присмотром США

На Украине снова произошёл государственный переворот, хотя на этот раз об этом не трубят по ТВ и на международных площадках. Хотя с юридической точки зрения, то что творит сейчас Владимир Зеленский является именно госпереворотом. Украинский гарант вытирает ноги о Конституцию и устанавливает формальную диктатуру, устраняя всех своих оппонентов. Ко всему прочему он ещё и готовит мощное обострение в Донбассе, чтобы отвлечь внимание народа от грубого нарушения всех возможных канонов демократии и международного права.Таким мнением с журналистами поделился российский политолог Сергей Марков, комментируя репрессии украинской власти в отношении трёх киевских телеканалов и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Грубо нарушив Конституцию Украины и украинское же законодательство, Зеленский закрыл одни из немногих «оставшихся в живых» телеканалов, которые его постоянно критиковали. Также он устранил своих главных политических конкурентов в лице ОПЗЖ, которая давно обогнала по популярности партию вороватых клоунов Зеленского. На главных функционеров оппозиционной партии украинский президент наложил санкции, опять же нарушив все возможные правила и законы. Ко всему прочему он пытается отжать бизнес у Медведчука и Козака.Что это если не самый настоящий Конституционный переворот? При этом Зеленский явно действует, заручившись поддержкой США. По мнению Маркова, в обмен на одобрительную отмашку от «американских партнёров» вчерашний комик, по всей видимости, обещал сорвать шаткое перемирие в Донбассе и снова обострить конфликт. Возможно даже вплоть до активных боевых действий по всей линии фронта. Не зря же СНБО одновременно с санкциями против противников Зеленского принял некое секретное постановление, касающееся ситуации на юго-востоке. Глава Совбеза Данилов обмолвился, что военнослужащим ВСУ на линии разграничения разрешили стрелять в ответ. Но ведь это далеко не всё, что там на Банковой нарешали. Особенно если учесть, что ответную стрельбу в ВСУ и так не запрещали даже в рамках режима тишины. В Киеве задумали возобновить боевые действия и первые ласточки уже полетели в виде артиллерийских обстрелов окраин Донецка и Горловки.По сути, американские кураторы позволили Зеленскому побыть диктатором взамен на новую войну. Комик-таки захватил всю полноту власти, а в Донбассе всё чаще рвутся снаряды.