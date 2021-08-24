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В Киеве определились с худшим сценарием по "Северному потоку-2"
24 августа 2021, 21:45 • 29 • Политика
Украинский депутат призвал власти добиться от России прокачки 40 миллиардов кубометров газа после 2024 года
Украину ждет самый худший сценарий в связи с запуском "Северного потока-2" – это полное отсутствие всяческих гарантий от старших западных партнеров на транзит российского газа.
О своих представлениях о жизнедеятельности советской трубы ГТСУ высказался депутат-хамелеон, меняющий партии словно перчатки, Алексей Гончаренко, сидящий сейчас в Верховной раде от партии "Евросолидарность", которой руководит экс-президент Петр Порошенко.
В эфире телеканала "Украина 24" главный скандалист в стенах ПАСЕ заявил, что киевский режим должен помешать запуску немецко-российского газопровода с помощью США или добиться 10-летнего контракта с РФ на поставку как минимум 40 млрд куб газа из наших месторождений.
"Худший вариант – это если мы не получим никаких гарантий после 2024 года", – подчеркнул пан Гончаренко.
По его мнению, такой исход станет полным поражением Незалежной как государства.
Напомним, в ходе недавнего прощального визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву на совместном брифинге президент России Владимир Путин пояснил, в каком случае может сохраниться украинский транзит после того, как в 2014 г. закончится соглашение с Киевом на прокачку в Европу нашего голубого топлива. По его словам, РФ готова сохранить магистраль через Украину, но все зависит от потребностей ЕС.
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