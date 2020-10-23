|
В Киеве опасаются ввода российских военных в Белоруссию в ноябре
23 октября 2020, 22:35 • 70 • Политика
Москва перейдет к радикальным действиям в желании контролировать Минск, заявили в СНБО
Украина вновь заговорила об угрозе со стороны России и попытке повлиять на ситуацию внутри Белоруссии. На этот раз Киев опасается, что войска РФ окажутся на территории Республики. Такое предположение выдвинул Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Москва всегда пыталась держать под контролем Минск с помощью экономических факторов, но теперь власти могут перейти к более радикальным действиям, считают на Украине. Решение Кремля якобы будет зависеть от выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября.
"Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси",
– заявил секретарь СНБО в ходе Киевского форума безопасности. Данилов добавил, что подобные действия России, которая, по его словам, пытается вернуть влияние на Украине, окажутся большим вызовом в том числе для Польши и Литвы, пишет "Главред".
Киев не в первый раз заявляет о том, что российские войска будут отправлены в Белоруссию. Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, что таким образом Москва возьмет на себя ответственность за наведение порядка после митингов, на которые вышел недовольный результатами выборов народ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2020, 01:30
|
19 октября 2020, 01:15
|
21 октября 2020, 00:55
|
18 октября 2020, 17:00
|
22 октября 2020, 07:10
|
18 октября 2020, 12:25
|
21 октября 2020, 02:45