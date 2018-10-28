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В Киеве опасаются возможной потери контроля над Закарпатьем

28 октября 2018, 13:25  •  114 • Украина
На Украине опасаются потери Закарпатья в связи с отсутствием в этом регионе «политики центральной власти». Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
 
© Официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины
 

По его словам, с  первого дня независимости на территории Украины три региона страны «были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти» — среди них замминистра назвал Крым, Донецк и Закарпатье.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока ещё нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — рассказал он в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, ситуация с Закарпатьем и Венгрией была «спецоперацией».

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».

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