В Киеве опасаются возможной потери контроля над Закарпатьем

На Украине опасаются потери Закарпатья в связи с отсутствием в этом регионе «политики центральной власти». Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, с первого дня независимости на территории Украины три региона страны «были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти» — среди них замминистра назвал Крым, Донецк и Закарпатье.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока ещё нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — рассказал он в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, ситуация с Закарпатьем и Венгрией была «спецоперацией».

Ранее сообщалось, что в Закарпатье появились билборды со словами о «венгерском сепаратизме».