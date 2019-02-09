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В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

09 февраля 2019, 20:54  •  61 • Украина
На Украине задержаны около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве.
 
@UA.KyivPolice Facebook
 

«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Там отметили, что по данному факту следователи начали три уголовных производства.

«У задержанных изъяли наган и ножи. В результате происшествия троих полицейских врачи скорой доставляют в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее у здания Ленинского районного суда в украинском Николаеве местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, он был задержан полицейскими на месте.

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