В Киеве ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского

Кирилл Вышинский был арестован сотрудниками СБУ 15 мая. Его журналистскую деятельность объявили госизменой. Вдобавок выдвинули подозрения в поддержке республик Донбасса. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Российские власти уже назвали ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной. Посольство РФ потребовало от украинских властей немедленно освободить его.

После ареста Вышинского его квартира пустовала: жена Ирина в целях безопасности уехала в Россию. Про ограбление она узнала от адвоката, отправившего ей фотографии погрома, который учинили неизвестные. По ее словам, в доме все «вывернуто наизнанку, выдернуты полки, сломаны тумбочки». Пропали ценные вещи и документы. «Не думаю, что это был обыск. Ведь обыск уже состоялся, все посмотрели, и все прошло достаточно аккуратно», — рассказала Ирина РИА «Новости».

Она полагает, что погром могли учинить как обычные воры, так и националисты, «которые любят везде гадить».

В это же время произошел другой скандал, показывающий, что в борьбе с независимой журналистикой украинские власти готовы идти на все. Корреспондента РИА «Новости» Ирину Высокович, прибывшую в Херсон освещать дело Вышинского, задержали сотрудники СБУ - «побеседовать», как объяснили силовики. Ирина же уверяет, что ее пытались завербовать.