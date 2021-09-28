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В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко

28 сентября 2021, 09:30  •  177 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На белорусского президента возложили ответственность за срыв минских договоренностей
Александр Лукашенко разрушил один из планов России в минском процессе, и в Москве это прекрасно понимают. Такое заявление сделал глава украинской делегации в ТГК по Донбассу Алексей Резников в эфире ICTV, возложив тем самым ответственность за срыв договоренностей между Россией и Украиной на белорусского президента. 
Напомним, последние пару месяцев украинская сторона активно настаивает на необходимости проведения очных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В качестве одной из ключевых тем Киев пытается протолкнуть вопрос Крыма.
В Москве отмечают, что встреча между лидерами теоретически возможна, однако этому мешает позиция украинских властей по некоторым вопросам, в особенности -  минских договоренностей. По заявлению Кремля, украинская сторона завела всю работу по их реализации в тупик. Владимир Владимирович, как отмечал Песков, был готов ко встрече с президентом Украины "еще вчера", но позиция официального Киева является ключевым камнем преткновения. 
Как заявил Резник, Россия сама перестала настаивать на проведении встреч ТКГ в Минске, поскольку разочаровалась в Александре Лукашенко, который выступал гарантом реализации минских договоренностей. 
"Своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово "Минск" уже не звучит", – приводит его слова РИА "Новости". 
Он заявил, что российская сторона пыталась принудить Киев возобновить диалог в Минске, а отказ расценила как срыв договоренностей. 

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