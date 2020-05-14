Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Карьера клоуна на посту президента подходит к концу
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
Главная / Политика

В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль границы в Донбассе

14 мая 2020, 10:55  •  349 • Политика
Фото: EPA/DAVE MUSTAINE/ТАСС
Власти Незалежной доказывают западным партнерам, что действуют в общих интересах
Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию. Так замминистра обороны Незалежной Анатолий Петренко, курирующий вопросы евроинтеграции, объяснил настойчивое стремление Киева сначала взять под свой силовой контроль Донбасс, а потом проводить там выборы и прочие демократические процессы.
Оружие и боеприпасы проникают на Украину, по словам Петренко, из России, в том числе под видом гуманитарной помощи. В результате в Европе сохраняется очаг напряженности и терроризма, заявил он на форуме сотрудничества по безопасности ОБСЕ.
"Единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию – восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы. Прогресс в этом направлении существенно укрепит безопасность всего региона ОБСЕ", – приводит слова Петренко "Укринформ".
Ранее экс-министр Украины Виктор Суслов заявил, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, поскольку опасается прихода к власти в Донбассе после проведенных по всем правилам выборов пророссийских сил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



349
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 08:55
"Мурашки по шкуре": Украинцы расплакались, увидев журавлей 9 Мая над памятником героям-ольшанцам
14 мая 2020, 02:55
"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию
14 мая 2020, 00:55
Коронавирус в "высших коридорах власти": Почему чиновники в России болеют, хотя все меры приняты
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2020, 14:10
Дедлайн по Донбассу: Украина назначила дату, к которой заберёт земли
10 мая 2020, 20:20
Унитаз вместо маршала Конева может дорого стоить чехам?
08 мая 2020, 01:10
Активность НАТО в Арктике не прошла незамеченной: Посольство в Норвегии выступило с заявлением
13 мая 2020, 05:55
Когда за державу реально обидно
09 мая 2020, 05:10
Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.