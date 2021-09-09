В Киеве обвинили Россию в том, что украинцы не стали «глобальной силой»

Украинский историк Ростислав Мартынюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона украинцев, и в настоящее время украинцев должно было быть не менее ста миллионов.«В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», — написал он в статье для одного из украинских изданий.По мнению Мартынюка, украинская молодежь, «должна не просто знать о московских фабриках голода, но и быть представителем наших повседневных исков к нынешней РФ».