|
В Киеве обвинили Россию в том, что украинцы не стали «глобальной силой»
09 сентября 2021, 00:45 • 100 • Украина
Украинский историк Ростислав Мартынюк заявил, что из-за голодомора в стране погибли 15,5 миллиона украинцев, и в настоящее время украинцев должно было быть не менее ста миллионов.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов. И именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», — написал он в статье для одного из украинских изданий.
По мнению Мартынюка, украинская молодежь, «должна не просто знать о московских фабриках голода, но и быть представителем наших повседневных исков к нынешней РФ».
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 09:40
|
04 сентября 2021, 17:10
|
06 сентября 2021, 15:55
|
04 сентября 2021, 11:40
|
03 сентября 2021, 01:45
|
05 сентября 2021, 22:30
|
04 сентября 2021, 19:55