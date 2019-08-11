В Киеве обвинили Путина в нарушении целостности Украины визитом в Крым

По заявлению украинского дипломатического ведомства, "очередной не согласованный с украинской стороной" визит, совершенный Путиным 10 августа 2019 года на территорию "временно оккупированных" Крыма и Севастополя, является "грубым нарушением" государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в субботу Путин приехал на байк-шоу, организованное мотоклубом "Ночные волки", управляя мотоциклом "Урал" с коляской. Вместе с российским лидером на шоу приехали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Российский президент стал зрителем уникальной постановки об истории Севастополя на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Кроме того, Путин пообщался с актерами - исполнителями главных ролей.