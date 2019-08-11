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В Киеве обвинили Путина в нарушении целостности Украины визитом в Крым
11 августа 2019, 11:09 • 142 • Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, обвинив его в нарушении территориальной целостности страны. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.
По заявлению украинского дипломатического ведомства, "очередной не согласованный с украинской стороной" визит, совершенный Путиным 10 августа 2019 года на территорию "временно оккупированных" Крыма и Севастополя, является "грубым нарушением" государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в субботу Путин приехал на байк-шоу, организованное мотоклубом "Ночные волки", управляя мотоциклом "Урал" с коляской. Вместе с российским лидером на шоу приехали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Российский президент стал зрителем уникальной постановки об истории Севастополя на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Кроме того, Путин пообщался с актерами - исполнителями главных ролей.
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