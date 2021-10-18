Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

В Киеве обвинили Москву в милитаризации детей в Крыму

18 октября 2021, 19:25  •  41 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
В Незалежной усмотрели пропаганду воспитания в стиле "отдать жизнь за Родину"
Россия с младших классов обучает детей в Крыму с военным уклоном. На это пожаловался руководитель виртуальной прокуратуры АР Крыма и Севастополя, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный.
По его словам, с начальной и средней школы ученики подвергаются "пропагандистскому воспитанию в стиле "отдать жизнь за Родину". Также школьников учат обращаться с оружием, в том числе взрывными устройствами и якобы разного рода тяжелым вооружением, утверждает пан Поночовный.
"Кроме незаконных призывных кампаний в этом кейсе мы рассматриваем такое направление как милитаризация детей", – цитирует украинский "Интерфакс" деятеля мифической прокуратуры.
Как отмечает агентство, по этой причине в Неазлежной официально объявлены подозреваемыми два руководителя "Юнармии".
Напомним, в 2015 г. британское издание Daily Mail опубликовало фоторепортаж из лагеря "Азовец", назвав "шокирующими кадрами" обучение детей украинскими неонацистами. Позже в 2017 г. американский телеканала NBC показал документальны     фильм о воспитанниках этого учреждения, где ребятня лет восьми-девяти декларировала его ценности. В частности, один из мальчиков отчетливо напоминал своего сверстника из лагерей подготовки запрещенного в России "ИГ*".
* Организация запрещена на территории РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
18 октября 2021, 11:50
В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
18 октября 2021, 10:05
"Любимая наша страна": Жители Донецка разбудили сотрудников ОБСЕ гимном России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
16 октября 2021, 16:05
"Международный скандал": Зеленский оскорбил Байдена из-за Путина
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
14 октября 2021, 22:05
Народ высмеял марш националистов в Киеве. Замечено поклонение мультяшному роботу
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.