В Киеве обсуждают позорную правду про украинских вождей

Украинские президенты - это хуторяне, неспособные принимать самостоятельные решения и требующие постоянного внимания извне.Журналист украинского издания «Главред» проанализировал поведение украинских правителей и пришел к выводу, что их ключевые характеристики - это несамостоятельность, неспособность к стратегическому планированию и потребность в покровительстве. Что сейчас, что 400 лет назад - ничего не поменялось, уверяет автор.В издании пишут, что черты украинской элиты формировались столетиями, сами лидеры больше похожи на тинэйджеров, выпрашивающих у родителей деньги на дискотеку. Для крестьянского менталитета свойственен постоянный поиск хозяина, и абсолютно каждый президент Украины, начиная с Кравчука и заканчивая Зеленским, ищут своего хозяина.Украинские правители просто переходили от одного хозяина к другому, но при этом называли это так называемой борьбой за независимость. Так, Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши и передал ее русскому царю, а вот Мазепа и другие до него гетманы пытались оторвать ее от России и вернуть Польше.Затем украинская элита играла по правилам Советского Союза, а после его распада по привычке ездила в Москву. Лишь в последние годы случился жесткий поворот в сторону Запада, а именно, США. Правда, как только Украина отдалась под покровительство американцев, так в стране случился обвал экономики, война и вот-вот произойдет дефолт. Сейчас Киев находится в полной растерянности, и Запад, похоже, не горит желанием ему помогать:«Трамп, похоже, в гробу видел Украину и высказался о ней в том духе, что вся украинская элита тотально сгнила от коррупции и страна почти безнадежна. Европа не имеет уже никаких сил на то, чтобы взять покровительство над Украиной: ЕС и так трещит по швам и непонятно выйдет ли он в своем нынешнем виде из эпидемии коронавируса»У Зеленского паника, потому что он не знает, как самостоятельно отвечать за страну и происходящие события в ней. Положиться можно разве что на соросовских функционеров, которые вряд ли подскажут что-то дельное.