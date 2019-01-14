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В Киеве обстреляли машину сотрудников кандидата в президенты Украины

14 января 2019, 23:54  •  46 • Политика
В Киеве неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль сотрудников штаба кандидата в президенты Украины экс-министра обороны Украины и главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом в понедельник сообщается на сайте организации.
Инцидент произошёл ночью с 13 на 14 января. Обстрелу подвергся автомобиль двух сотрудников центрального штаба Анатолия Гриценко - пресс-секретаря Европейской партии Украины Юлии Подкурганной и главного редактора партийной газеты Вячеслава Калугина.
Как говорится в сообщении, Калугин и Подкурганная являются супругами, оба работают в штабе Гриценко. Автомобиль был обстрелян возле их дома.
Злоумышленники 10 раз выстрелили в лобовое стекло автомобиля, а также пробили колесо. На место преступления вызвана полиция, владельцы машины считают, что нападение связано с их работой в избирательном штабе Анатолия Гриценко.
Ранее бывший министр обороны Украины был выдвинут его сторонниками кандидатом на выборах президента страны, которые состоятся в марте 2019 года.

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