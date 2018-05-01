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В Киеве обнаружили в воде пакет с патронами и гранатами
01 мая 2018, 00:39 • 32 • Украина
В Киеве на Трухановом острове мужчина выловил из воды пакет с патронами и гранатами. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
РИА Новости
«При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомёта, пять магазинов к автомату и более 1500 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все находки были отправлены на экспертизу.
Ранее сообщалось, что на территории школы в Донецкой области обнаружили гранату.
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