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В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

08 января 2020, 14:39  •  185 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
 
AFP
 

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал министр.

Он выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что власти Украины продолжают расследование.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:
Іран - 82;
Канада - 63;
Україна - 2 + 9(екіпаж);
Швеція - 10;
Афганістан - 4;
ФРН - 3;
Велика Британія - 3.
Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Как заявили в СНБО, в самолёте находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров, никто не выжил.

По предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя. 

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