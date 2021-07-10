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В Киеве обиделись на британцев из-за... России: "Страшно представить"

10 июля 2021, 10:40  •  88 • Политика
Компания Rolls-Royce отказала Украине в поставке комплектующих для боевых катеров. Экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков считает, что к России компания относится гораздо лояльнее.
Британская компания Rolls-Royce отказала Киеву в продаже комплектующих для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр". Об этом написал в своём Facebook экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Катера "Кентавр" делали на заводе "Кузница на Рыбальском", когда президентом Украины был Пётр Порошенко. В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления предприятия стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества.
Бирюков считает ситуацию несправедливой по отношению к Украине, сравнивая отношение британской компании к России. По его словам, компания отказалась от установки водомётов на корабли за пять дней до поставок.
"Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров. - Ред.) "Рапторов" (являются аналогами "Кентавров - Ред.) водомёты они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного", - заявил экс-советник.
По его словам, готовых "Кентавров" в течение двух лет всё никак не могут взять на вооружение. Причиной служит невозможность командной комиссии подписать приказ о приёмке.
"У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?" - пишет Бирюков.

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