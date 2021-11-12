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В Киеве обиделись из-за звонка Меркель Путину

12 ноября 2021, 23:50  •  139 • Политика
Павел Климкин. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Некоторые догадываются, что Киев стал аутсайдером
Активные телефонные переговоры пока еще канцлера Германии Ангелы Меркель с российским лидером Владимиром Путиным довели до истерики бывшего руководителя украинского МИД Павла Климкина. Государственный деятель до глубины души обижен на немецких партнеров Украины.
Государственный деятель уверен, что Берлин налаживает каналы взаимодействия с Москвой, и почему-то не хочет учитывать в двухсторонних отношениях интересы хоть и третьего, но "очень важного" государства – Украины.
В целом Климкина весьма печалит то, что ряд стран Европейского союза больше не хотят враждовать с Российской Федерацией, а пытаются снова навести мосты сотрудничества и укрепить связи с Москвой.
На такие безрадостные размышления бывшего начальника главного украинского внешнеполитического ведомства навела ситуация с "Газпромом". Наш энергетический гигант выполнил все обязательства по поставкам газа в европейские страны, чем весьма раздосадовал украинцев. Видимо, в Незалежной надеялись, что Москва не станет протягивать руку помощи замерзающей Европе, чем обострит конфликт.
Больше всего Климкина взбесило, что Меркель позвонила Путину целых два раза за неделю. Такие тесные контакты выводят украинца из себя, так как свидетельствуют о хорошо выстроенном диалоге между Россией и Германией.
Климкин уверен: немцы перестали учитывать интересы украинцев, что уже явно выразилось в реализации российского газового проекта "Северный поток – 2".

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