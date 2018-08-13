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В Киеве неизвестные ограбили ломбард и застрелили охранника

13 августа 2018, 00:54  •  60 • Украина
В Киеве произошло вооружённое ограбление ломбарда, в результате нападения от огнестрельного ранения погиб охранник. Об этом информирует полиция Киева в своём Facebook.
 
© РИА Новости
 

Ограбление произошло на улице Данилы Щербаковского. 

«По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на тёмно-синем Peugeot», — заявили в полиции. 

Полицейские обнаружили автомобиль подожжённым на территории одного из гаражных кооперативов украинской столицы.

Отмечается, что в Киеве введены специальные оперативные планы для розыска и задержания нападавших.

Ранее стало известно, что в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы на Украине.

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