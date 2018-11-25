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В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины
25 ноября 2018, 17:24 • 97 • Украина
В Киеве неизвестные украли личные вещи Марины Кинах — супруги бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. Об этом сообщает УНН.
РИА Новости
«Напротив ЦУМа, возле киоска у меня обокрали машину. Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение», — приводит её слова УНН.
В полиции Киева сообщили, что Кинах обратилась с заявлением. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
В настоящее время правоохранители просматривают видео с камер наблюдения для установления личности подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
В октябре в Киеве угнали служебный автомобиль консула Киргизии.
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