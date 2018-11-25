В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины

В Киеве неизвестные украли личные вещи Марины Кинах — супруги бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. Об этом сообщает УНН.

«Напротив ЦУМа, возле киоска у меня обокрали машину. Украли большую чёрную сумку... Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение», — приводит её слова УНН.

В полиции Киева сообщили, что Кинах обратилась с заявлением. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В настоящее время правоохранители просматривают видео с камер наблюдения для установления личности подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В октябре в Киеве угнали служебный автомобиль консула Киргизии.