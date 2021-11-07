Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

В Киеве недоумевают из-за новостей о войсках России на границе с Украиной

07 ноября 2021, 16:40  •  112 • Политика
Фото: Leonid Faerberg/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти Незалежной не понимают, зачем журналистам США понадобилось о таком писать
Недавно американское издание Politico опубликовала некие кадры, которые выдало за спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной. В Киеве же признались, что понятия не имеют о скоплении российской армии недалеко от своего государства. 
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Владимира Зеленского нет никаких данных об этом. На последнем совещании лидера Украины с министрами не было сказано ничего настораживающего. 
"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она", – недоумевает Никифоров в эфире телеканала "Дом".
По его словам, в Минобороны сочли эти данные давлением, так как концентрация российских военных не превышает обычных показателей. 
Никифоров также добавил, что неизвестно, когда пройдет следующая встреча в "нормандском формате". Стороны никак не могут согласовать этот вопрос. 
Напомним, Politico "нашло" российские танки в Смоленской области, которая, на самом деле, общих границ с Украиной не имеет. В России объяснили данный вброс тем, что США, вероятно, хотят очернить Москву и получить повод построить в Незалежной свои военные базы. 
При этом любопытно, но даже в Пентагоне опровергли данные о скоплении российских войск у границ Украины. 
А вот бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в эту информацию поверил. Экс-чиновник даже считает, что Россия параллельно захватывает Белоруссию. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





112
Источник
Похожие новости
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
07 ноября 2021, 00:55
Скабеева разоткровенничалась о присяге флагу США: "А что мы? Нас заставляли"
07 ноября 2021, 00:55
Пенсия $24 750 в год: Нищие пошли на хитрость и не прогадали
07 ноября 2021, 01:30
Появились сведения о досрочных президентских выборах в Белоруссии
07 ноября 2021, 03:15
Силуанов - "беспомощная жертва". Делягин привёл в доказательство "безумный прогноз"
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
01 ноября 2021, 00:45
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.