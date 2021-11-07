В Киеве недоумевают из-за новостей о войсках России на границе с Украиной

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Власти Незалежной не понимают, зачем журналистам США понадобилось о таком писать

Недавно американское издание Politico опубликовала некие кадры, которые выдало за спутниковые снимки российских войск у границ с Украиной. В Киеве же признались, что понятия не имеют о скоплении российской армии недалеко от своего государства.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Владимира Зеленского нет никаких данных об этом. На последнем совещании лидера Украины с министрами не было сказано ничего настораживающего.

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она", – недоумевает Никифоров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, в Минобороны сочли эти данные давлением, так как концентрация российских военных не превышает обычных показателей.

Никифоров также добавил, что неизвестно, когда пройдет следующая встреча в "нормандском формате". Стороны никак не могут согласовать этот вопрос.

Напомним, Politico "нашло" российские танки в Смоленской области, которая, на самом деле, общих границ с Украиной не имеет. В России объяснили данный вброс тем, что США, вероятно, хотят очернить Москву и получить повод построить в Незалежной свои военные базы.

При этом любопытно, но даже в Пентагоне опровергли данные о скоплении российских войск у границ Украины.

А вот бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в эту информацию поверил. Экс-чиновник даже считает, что Россия параллельно захватывает Белоруссию.