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В Киеве не исключили встречи глав МИД нормандского формата в феврале
04 февраля 2020, 20:09 • 85 • Украина
Возможная встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале обсуждается. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
© Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Мы действительно обсуждаем такого рода идеи», — цитирует дипломата «Укринформ».
При этом, по его словам, они не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который возлагаются большие надежды.
Мюнхенская конференция пройдёт 14—16 февраля в Баварии.
9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «нормандской четвёрки». Стороны приняли совместное коммюнике и договорились о новой встрече через четыре месяца в Берлине.
В Кремле назвали прошедшие переговоры общей победой.
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