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В Киеве назвали возможные сроки реинтеграции Донбасса

18 сентября 2020, 12:45  •  11 • Украина
Киев, 18 сентября. После окончания гражданской войны на Украине реинтеграция Донбасса будет длиться «минимум одно поколение». Об этом заявил вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников во время выступления в Верховной раде.
Украинский политик подчеркнул, что реинтеграция Донбасса не произойдет сразу после окончания конфликта. По словам Резникова, в данном случае необходимо говорить о безопасной реинтеграции, которая «не порвет страну» и не создаст новые риски.
«Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», — подчеркнул вице-премьер Украины.
По оценке Резникова, процесс займет не менее 25 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может проводить местные выборы в Донбассе, пока не установит контроль над регионом. Голосование состоится 25 октября.
Автор: Василиса Бойко

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