В Киеве назвали возможные сроки реинтеграции Донбасса

Киев, 18 сентября. После окончания гражданской войны на Украине реинтеграция Донбасса будет длиться «минимум одно поколение». Об этом заявил вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников во время выступления в Верховной раде.

Украинский политик подчеркнул, что реинтеграция Донбасса не произойдет сразу после окончания конфликта. По словам Резникова, в данном случае необходимо говорить о безопасной реинтеграции, которая «не порвет страну» и не создаст новые риски.

«Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», — подчеркнул вице-премьер Украины.

По оценке Резникова, процесс займет не менее 25 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может проводить местные выборы в Донбассе, пока не установит контроль над регионом. Голосование состоится 25 октября.