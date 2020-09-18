|
В Киеве назвали возможные сроки реинтеграции Донбасса
18 сентября 2020, 12:45 • 11 • Украина
Киев, 18 сентября. После окончания гражданской войны на Украине реинтеграция Донбасса будет длиться «минимум одно поколение». Об этом заявил вице-премьер Украины и замглавы киевской делегации в Минске Алексей Резников во время выступления в Верховной раде.
Украинский политик подчеркнул, что реинтеграция Донбасса не произойдет сразу после окончания конфликта. По словам Резникова, в данном случае необходимо говорить о безопасной реинтеграции, которая «не порвет страну» и не создаст новые риски.
По оценке Резникова, процесс займет не менее 25 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может проводить местные выборы в Донбассе, пока не установит контроль над регионом. Голосование состоится 25 октября.
Автор: Василиса Бойко
Подпишитесь на нас
Загрузка...
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2020, 14:20
|
11 сентября 2020, 22:10
|
13 сентября 2020, 20:00
|
13 сентября 2020, 08:05
|
15 сентября 2020, 00:25
|
12 сентября 2020, 05:30
|
12 сентября 2020, 21:05