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В Киеве назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
21 июля 2020, 14:00 • 96 • Политика
МИД Украины потребовал водрузить на российском полуострове флаг Незалежной
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ходе брифинга, что встреча президента России Владимира Путина и главы Незалежной Владимира Зеленского в Крыму возможна при одном условии: на этом мероприятии российский лидер должен снять флаг своей страны и поднять вместо него украинский.
Глава МИД добавил, что при текущем положении дел это просто "немыслимо", так как Путин полетел в Крым для усиления военного присутствия РФ в Черном море.
Историческое воссоединение Крыма с остальной частью России произошло в 2014 году. В марте того же года был проведен референдум, на котором практически 97% жителей выступили за вхождение в состав РФ. Москва отмечала, что процедура прошла в полном соответствии с требованиями международно-правовых норм, сообщает РИА "Новости".
20 июля российский лидер прибыл в Керчь для участия в закладке новейших десантных кораблей военно-морского флота. МИД Украины заявил, что поездка президента России в регион является нарушением украинского суверенитета.
Ранее постпред Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что принятый закон Рады о новом административном делении полуострова является бессмысленным. По словам политика, законопроект останется лишь "На бумаге".
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