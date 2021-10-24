В Киеве назвали условие "конца России"

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович назвал условие "конца России". По его мнению, русские военные о нём знают и сообщают властям.

"Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом Российской армии и концом Российской Федерации", - произнёс Арестович в эфире телеканала "Дом".

По его мнению, такое "нападение" является "проигрышным вариантом". Арестович добавил, что Россия блефует, когда "пугает вторжением". Якобы это делается, чтобы напугать Киев и добиться от него определённых действий.

Пресс-секретарь ТГК отметил: блефовать в отношении Киева нереально. Москва не достигнет своих целей ни при давлении на фронте, ни при давлении на международное сообщество, ни при попытках запугивания. Арестович считает, что единственный выход - договариваться в рамках нормандского и минского форматов.

Напомним, военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик Киев ведёт с 2014 года. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители. Россия неоднократно заверяла, что русской армии нет в Донбассе.

Урегулированием ситуации занимается Минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.