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В Киеве назвали условие "конца России"

24 октября 2021, 23:35  •  48 • Политика
Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович назвал условие "конца России". По его мнению, русские военные о нём знают и сообщают властям.
"Российские военные как профессионалы прекрасно понимают и подсказывают российскому руководству, что любое полномасштабное нападение на Украину будет концом Российской армии и концом Российской Федерации", - произнёс Арестович в эфире телеканала "Дом".
По его мнению, такое "нападение" является "проигрышным вариантом". Арестович добавил, что Россия блефует, когда "пугает вторжением". Якобы это делается, чтобы напугать Киев и добиться от него определённых действий.
Пресс-секретарь ТГК отметил: блефовать в отношении Киева нереально. Москва не достигнет своих целей ни при давлении на фронте, ни при давлении на международное сообщество, ни при попытках запугивания. Арестович считает, что единственный выход - договариваться в рамках нормандского и минского форматов.
Напомним, военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик Киев ведёт с 2014 года. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители. Россия неоднократно заверяла, что русской армии нет в Донбассе.
Урегулированием ситуации занимается Минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.

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